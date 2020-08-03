03 августа 2020 года

Обмеление и зарастаемость кубанских лиманов беспокоят ученых

Специалисты Азово-Черноморского филиала АзНИИРХ завершили летние исследования в шести лиманах Краснодарского края. В частности, ученые оценили степень развития водной растительности.

Исследования проводились в рамках разработки методов оценки и повышения продуктивности водных объектов для целей аквакультуры. Изучались модельные водоемы - лиманы Кущеватый, Горький, Сладкий (Челбасская группа), Чумной, Соленый-1, Соленый-2 (Ахтарско-Гривенская группа), рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

По предварительным данным, площадь зарастания в лиманах Челбасской группы колеблется от 5 до 90%. Биомасса растительности на станциях составляла от 0,6 до 15 кг/кв. м. В пробах преобладали рдест гребенчатый, роголистники и харовые водоросли.

Исследования также показали, что в лиманах Челбасской группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет уровень воды снизился на 25–50% (в зависимости от водоема).

Особенно ученых беспокоит экологическое состояние лимана Кущеватый, средняя глубина которого упала до 0,55 м.

«Малые глубины, слабая проточность, высокая зарастаемость (площадь покрытия растительности – 90%) создают угрозу замора в этом лимане. Причем значительное снижение глубины лимана вызвано не столько общим дефицитом воды, сколько наличием в водозащитном валу четырех проранов, через которые вода из лимана Кущеватый стекает в Западную подгруппу Челбасских лиманов, практически не имеющих рыбохозяйственного значения», – обратили внимание в филиале.

По мнению специалистов, устранение проранов позволит поднять уровень воды и улучшить экологическое состояние Кущеватого.

Кроме растительных образцов участники экспедиции взяли гидробиологические (фитопланктон, зоопланктон, зообентос) и ихтиологические пробы. Планируется, что они помогут лучше понять, как связаны продуктивность изученных водоемов и их зарастаемость.

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