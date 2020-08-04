04 августа 2020 года

Рыбоводным заводам в Сахалинской области готовят участки

Специалисты СахНИРО изучили возможности формирования участков акватории для действующих лососевых рыбоводных заводов. Оценивались, в частности, характеристики ихтиофауны.

Ученые Сахалинского филиала ВНИРО разработали первые заключения о возможности формирования рыбоводных участков в соответствии с новым регламентом.

Подготовлены параметры РВУ для пастбищной аквакультуры тихоокеанских лососей для действующих заводов. Работы выполнялись по запросу регионального агентства по рыболовству.

В частности, специалисты провели научные исследования и подготовили параметры для формирования участков на акваториях реки Рикорда, озера Весловское на Кунашире, ручья Безымянный и озера Большое Куйбышевское на Итурупе, рассказали Fishnews в пресс-службе Сахалинского филиала ВНИРО.

Для каждого участка определены расположение, протяженность водотока, площадь акватории, характеристика ихтиофауны и рыбоводной деятельности. СахНИРО собрал данные о том, встречаются ли на акваториях редкие и охраняемые виды водных биоресурсов, а также другие организмы, занесенные в Красные книги России и регионов, с перечислением видов.

Принятые решения направлены для дальнейшего рассмотрения. В ближайшее время работу по определению границ РВУ для действующих рыбоводных заводов Сахалинской области интенсифицируют, пообещали в СахНИРО.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews