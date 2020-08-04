04 августа 2020 года

Морских котиков хотят гуманно отгонять от акваферм Шотландии

Более 140 лососевых ферм Шотландии используют шумовые устройства, отпугивающие тюленей. Защитники природы считают, что эти приборы могут причинить вред дельфинам, морским свиньям и другим млекопитающим.

Вопрос о вреде акустических устройств на аквафермах подняла депутат от Шотландской партии зеленых Элисон Джонстоун. Рыбоводы стали использовать эти приборы в связи с запретом на убийство морских котиков, пишет The Herald Scotland.

По информации издания, меру ввели после принятия в июне специального закона о животных и дикой природе. Его подписание было обусловлено необходимостью соответствовать американскому законодательству для экспорта шотландской продукции на рынок США.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в парламенте и правительстве Шотландии развернулись дебаты о необходимости пересмотра регулирования в области использования шумовых устройств, отпугивающих котиков. В процессе пытаются принять активное участие аквафермеры, это сильно беспокоит защитников природы.

Организация производителей лосося Шотландии (Scottish Salmon Producers Organisation, SSPO) заявила, что намерена пересмотреть правила применения шумовых устройств. Отраслевое объединение собирается провести оценку рисков совместно с профильным правительственным агентством. После этого чиновники решат, нужна ли специальная лицензия на использование приборов.

Лососеводы утверждают, что шумовые устройства необходимы для защиты акваферм от растущей популяции котиков. «Зеленые» же предлагают начать активные поиски альтернативных решений.

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