04 августа 2020 года

Якутия распределит акватории под промышленное рыболовство

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на 18 участков для промышленного рыболовства на озерах, реке и водохранилище. Заявки принимаются до 10 сентября, дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов – региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, 16 участков представляют собой озера, один расположен на Вилюйском водохранилище и еще один – на реке Алазея.

Площадь акваторий – от 10 до 1030 га. Они расположены в Верхнеколымском, Кобяйском, Усть-Алданском, Жиганском, Оймяконском, Среднеколымском и Мирнинском районах. Заявленные объекты промысла– чир, пелядь, сиг, голец, хариус, карась, щука, окунь, тугун, налим, елец (список видов варьируется для разных участков).

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы. Стартовые цены лотов – от 32 рублей до 3,3 тыс. рублей.

Участки предоставляются на 20 лет. Торги предполагается провести в Якутске.

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