05 августа 2020 года

Остатки дальневосточных квот разыграют в сентябре

Росрыболовство с 5 августа начинает прием заявок на аукцион: на торги выставлены объемы трески, терпугов, сельди и палтусов в различных районах промысла Дальневосточного бассейна, не распределенные при перезакреплении долей квот в 2018 г.

Аукцион по продаже прав на вылов назначен на 14–15 сентября. На торги выставлено 30 лотов – «доли квот трески, терпугов, сельди тихоокеанской, палтусов, оставшиеся не распределенными по итогам «заявочной кампании 2018 г.», сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В их числе объемы трески в Чукотской зоне, Западно-Камчатской и Петропавловско-Командорской подзонах, терпугов в Петропавловско-Командорской подзоне и Северо-Курильской зоне, тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской и Карагинской подзонах, а также палтусов в Северо-Курильской зоне. Максимальная стартовая цена лота составляет 24,3 млн рублей, но по некоторым долям торги начнутся с нескольких десятков тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 5 августа по 7 сентября.

Договоры о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов будут заключаться с победителями на срок до 31 декабря 2033 г.

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