05 августа 2020 года

Западной Камчатке может понадобиться добавка по горбуше

На 3 августа рыбаки Дальнего Востока освоили около 122,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Из этого объема в водах Камчатского края добыто около 98,6 тыс. тонн (81% от вылова ДФО).

Уловы горбуши составили 83,8 тыс. тонн, или 69% от дальневосточного вылова лососей. Основным районом промысла на прошедшей неделе была Западная Камчатка – там добыча этой рыбы выросла до 50,4 тыс. тонн (+12% к уровню 2018 г.).

«В настоящее время освоено 64,3% от прогнозируемого объема добычи западнокамчатской горбуши. Исходя из того, что ее массовые подходы продолжаются до середины августа, не исключено, что при сохранении интенсивности нерестового хода и расширении района, в котором наблюдаются массовые подходы, уже на текущей неделе необходимо будет готовить обоснование на увеличение объема вылова западнокамчатской горбуши», - сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По данным института, на северо-востоке Камчатки добыто 17,1 тыс. тонн горбуши, или 22% от прогнозируемого объема вылова. В позапрошлом году на отчетную дату там было поймано 98,6 тыс. тонн этого лосося, отметили во ВНИРО.

Промысел горбуши динамично развивается на охотоморском побережье Хабаровского края, где ее уловы превышают показатели цикличного 2018 г. в 1,7 раза. В соседней Магаданской области горбушовый промысел фактически завершен, там добыто около 1,8 тыс. тонн - около трети от прогнозной величины.

Объем вылова нерки на Дальнем Востоке России достиг 20,8 тыс. тонн. Основной район ее промысла - Камчатско-Курильская подзона, на отчетную дату там освоено 10,6 тыс. тонн озерновской нерки.

Вылов кеты незначительно превысил 17 тыс. тонн. Основным районом добычи этого лосося остается Камчатский край. Вылов в регионе – 10,2 тыс. тонн - на 39% ниже уровня прошлого года и на треть меньше среднего объема ее вылова на отчетную дату 2016-2019 гг., констатируют ученые.

Во ВНИРО обращают внимание на исключительно хорошие подходы кеты в реки охотоморского побережья Хабаровского края, что обеспечивает ее наилучшие уловы за последние 5 лет. Кроме того, ранние подходы кеты наблюдаются на Сахалине и Итурупе.

Вылов чавычи и симы на отчетную дату составил 304 тонны и 7,6 тонны соответственно.

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