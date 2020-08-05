05 августа 2020 года

Население Иртыша изучают для прогноза вылова

В Омской области ученые провели мониторинг рыбных запасов Иртыша. Собранные данные используют при разработке прогноза допустимого объема изъятия водных биоресурсов на 2022 г.

Экспедицию в июле-июне провели сотрудники Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Собраны материалы для определения размерно-возрастной структуры стад промысловых рыб (щука, карась, язь, судак, окунь, лещ, плотва, налим и стерлядь), рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Для полного биологического анализа отобрали 547 рыб. Для оценки состояния кормовой базы взяты пробы зоопланктона и зообентоса.

Специалисты также вели гидрологический и температурный мониторинг. Кроме того, для оценки масштабов неучтенного вылова на реке ученые наблюдали за рыбаками-любителями. В их уловах доминировали щука, судак, окунь, плотва, карась, лещ. В основном рыбачили донными закидными удочками и спиннингами различных модификаций.

В Большереченском районе сотрудники ВНИРО исследовали зимовальные ямы и потенциальные места нереста осетровых на Иртыше. Это позволит уточнить координаты объектов в бассейновых правилах рыболовства.

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