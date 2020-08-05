05 августа 2020 года

Новые горизонты для рыбной отрасли Камчатки определит стратегия

Новая стратегия развития рыбной отрасли в Камчатском крае должна обеспечить баланс между объемами добычи и устойчивой моделью работы на годы вперед, рассказал на площадке Fishnews Online глава региона Владимир Солодов.

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края до 2035 г. готовится по поручению руководителя региона. Ценность дикой рыбы будет только расти, у рыбной отрасли Камчатки и Дальнего Востока очень серьезный потенциал, отметил Владимир Солодов в интервью Fishnews.

«Наша задача – обеспечить баланс между объемом добываемых биоресурсов и устойчивой моделью функционирования на годы вперед», – заявил глава края.

Поиск и обеспечение такого баланса и стали задачей при подготовке стратегии. При этом, подчеркнул Владимир Солодов, очень важно, чтобы у рыбопромышленных предприятий была уверенность в долгосрочных принципах работы, в сохранении квот и работе на десятилетия вперед. Он отметил, что в отрасли проведена очень серьезная модернизация мощностей, вложены большие инвестиции в рыбопереработку.

В стратегию также должны войти совершенствование логистической составляющей, включая Северный морской путь, оценка экспортных возможностей, внедрение новых технологий, развитие судоремонта, кадрового потенциала отрасли и многое другое, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Руководитель региона подчеркнул, что стратегия разрабатывается совместно со специалистами рыбопромышленного комплекса. «Это не стратегия правительства Камчатского края - это наша общая стратегия по развитию отрасли», – заявил Владимир Солодов. Документ будет приниматься после совместного обсуждения и проработки.

Fishnews