05 августа 2020 года

Незаконные добытчики гребешка попались пограничникам

В Находке сотрудники пограничного управления вернули в естественную среду обитания более 3,3 тыс. особей нелегально добытого гребешка. По факту браконьерского вылова проводится разбирательство.

На побережье мыса Красный сотрудники пограничники задержали троих местных жителей, которые перерабатывали гребешка. Разрешения на добычу моллюска у них не оказалось, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Всего из незаконного оборота изъяли около 700 кг гребешка. Проводится разбирательство, по его результатам будет принято процессуальное решение.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews