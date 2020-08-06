06 августа 2020 года

Российский вылов достиг 3 млн тонн

К 5 августа российские рыбопромышленники освоили 3,08 млн тонн водных биоресурсов – на 2,2% выше уровня прошлого года. Из этого объема в Дальневосточном бассейне добыто 2,22 млн тонн (+3%).

Минтая на Дальнем Востоке наловили 1,42 млн тонн, это на 85,76 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату 2019 г. Объем добычи трески вырос до 123,1 тыс. тонн (+14 тыс. тонн), тихоокеанской сельди – до 139,2 тыс. тонн (+8,43 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне уловы составляют 324,4 тыс. тонн, что на 1,7 % ниже уровня прошлого года. Промысел трески принес 217,6 тыс. тонн – на 13,2 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Уловы пикши увеличились до 50,7 тыс. тонн – на 10 тыс. тонн больше, чем год назад.

Рыбаки Западного бассейна освоили 58,5 тыс. тонн ВБР, на 2,1% превысив показатель на отчетную дату прошлого года. Шпрота поймано 37,4 тыс. тонн (+2,61 тыс. тонн), балтийской сельди – 16,1 тыс. тонн (-1,15 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне объем добычи водных биоресурсов составил 41 тыс. тонн – на 4% меньше, чем год назад. Промысел хамсы принес 19,4 тыс. тонн, результат на отчетную дату 2019 г. превышен на 1,72 тыс. тонн. Уловы тюльки составили 2,11 тыс. тонн, это на 1 тыс. тонн ниже уровня прошлого года.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов достиг 39,3 тыс. тонн – на 5% больше, чем на отчетную дату 2019 г. Кильки освоено 5,02 тыс. тонн (+4,61 тыс. тонн), частиковых видов рыб - 14,56 тыс. тонн (-2,27 тыс. тонн), пресноводных видов ВБР – 14,35 тыс. тонн (-0,4 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот добыл в общей сложности 386,8 тыс. тонн. Это на 1,4% выше уровня прошлого года.

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