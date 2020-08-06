06 августа 2020 года

Способы вязки переметов скрыли от народа

В Красноярском крае прокуратура Абанского района добилась блокировки сайта с инструкцией по изготовлению переметов. Эти орудия лова запрещены в России.

Ресурсы, на которых была информация о способах изготовления переметов, надзорное ведомство выявило в ходе мониторинга. По результатам проверки было подано заявление в районный суд о признании распространяемых сведений запрещенными. Заявление удовлетворили, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Сайт заблокировали.

Кроме того, данные о лицах, создавших и распространяющих такие инструкции, направили в отдел полиции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews