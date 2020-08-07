07 августа 2020 года

Для промысла «неодуемых» обновили документы

Росрыболовство выпустило новый административный регламент по заключению договоров пользования водных биоресурсов, для которых не устанавливается общий допустимый улов. Также утверждена форма заявления о заключении договора.

Новые документы для организации промысла неквотируемых видов водных биоресурсов опубликованы на Официальном интернет-портале правовой информации.

Приказом Росрыболовства от 1 апреля 2020 г. № 175 утвержден административный регламент ведомства по заключению с юридическими лицами и ИП договоров пользования водными биоресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается. Документ вступит в силу с 17 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Это регламент в отношении биоресурсов морских вод - для добычи во внутренних водных объектах договоры заключают региональные власти.

Минсельхоз при этом признал утратившим силу приказ от 24 июля 2015 г. № 323, утверждающий пока еще действующий регламент Росрыболовства. Также министерство утвердило форму заявления о заключении договора пользования.

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