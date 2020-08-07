07 августа 2020 года

Двоих рыболовов Камчатки спасли пограничники

В Камчатском заливе сотрудники погрануправления и ГИМС пришли на помощь рыбакам-любителям. Их лодка с неисправным мотором несколько часов дрейфовала в сторону океана.

Дежурному погранзаставы в Усть-Камчатске поступил звонок от владельца маломерного плавсредства. За 3 часа до этого он уведомил пограничный орган о намерении выйти в Камчатский залив с товарищем на рыбалку. Рыболов рассказал, что у лодки заглох мотор и ее сносит в сторону океана.

Начальник заставы оповестил Усть-Камчатский инспекторский участок ГИМС МЧС России. Однако оказалось, что штатный спасательный катер неисправен, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. Для помощи рыбакам решили использовать технику пограничников.

На поиски вышли два моторных катера «Мастер» с пограничниками и сотрудниками ГИМС. Пост технического наблюдения заставы засек дрейфующую лодку в 10 км от берега. Ее взяли на буксир, медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.

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