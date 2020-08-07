07 августа 2020 года

Дело о таймырском муксуне направили в суд

В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном вылове муксуна. Около 350 кг ценной рыбы полицейские перехватили в феврале, сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Грузовик под управлением жителя Норильска сотрудники ДПС остановили на автодороге «Дудинка – Норильск». В фургоне обнаружили 17 мешков с рыбой без сопроводительных документов. Правоохранители изъяли 622 экземпляра муксуна, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В ходе дальнейшей проверки полицейские установили, что к незаконному вылову причастен житель города Дудинка. Задержанный рассказал, что поймал муксуна сетью, расфасовал в мешки и обменял на три бочки бензина.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов с причинением особо крупного ущерба). Максимальное наказание по этой статье - 5 лет лишения свободы. Расследование завершено, материалы переданы в суд.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews