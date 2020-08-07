07 августа 2020 года

У Московско-Окского теруправления новый руководитель

Руководителем Московско-Окского территориального управления Росрыболовства назначен Андрей Яковлев. На этом посту он сменил Алексея Воротилина.

Ранее Андрей Яковлев работал заместителем руководителя Северо-Западного территориального управления, почти два года исполнял обязанности главы СЗТУ, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В соответствии с приказом Минсельхоза, в должность новый руководитель МОкТУ официально вступил с 5 августа.

За Московско-Окским теруправлением Росрыболовства закреплены Москва, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Тверская, Ярославская области, а также Череповецкий район Вологодской области.

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