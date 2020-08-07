07 августа 2020 года

ПИНРО уточнит среднесрочные прогнозы по сельди

Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» приняло участие в международной экосистемной съемке под эгидой ICES. Экспедиция оценивало численность молоди сельди в Баренцевом море для подготовки прогноза о состоянии запаса на ближайшие годы.

Съемку в июне выполнили специалисты Полярного филиала ВНИРО. Основной задачей рейса стала оценка численности молоди сельди в норвежской и российской экономических зонах. Эти данные позволят дать прогноз о состоянии популяции на ближайшие три-пять лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Среднесрочный прогноз состояния запаса сельди – важный элемент в определении биологически обоснованного режима эксплуатации ресурса и выработке управленческих решений, отметили в институте. В ходе рейса также изучались условия внешней среды Баренцева моря, оценивалось пространственное распределение и биомасса зоопланктона, анализировалось питание пелагических рыб.

С 2004 г. эти исследования в рамках Международного совета по исследованию моря (ICES) имеют статус Международной экосистемной съемки в северных морях. В ней традиционно принимают участие Россия, Норвегия, Дания (ЕС), Фарерские острова и Исландия. Работы ведутся в Баренцевом и Норвежском морях. Маршруты судов заранее согласовываются на специальной рабочей группе ICES, в состав которой входят ученые Полярного филиала ВНИРО.

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