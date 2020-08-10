10 августа 2020 года

В Охотском море посчитают китообразных

Специалисты ВНИРО проведут визуальный учет морских млекопитающих в центральной части Охотского моря. Планируется, что работы продлятся до начала сентября.

Из Владивостока в экспедицию вышло научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов», сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Ученые с борта судна будут наблюдать за животными, фиксировать их количество и другие параметры, необходимые для определения численности видов. Такие учетные работы - важная часть изучения китообразных, отметили в ТИНРО. Исследования проводятся каждый год и позволяют собрать актуальные данные по динамике запасов и распределению китообразных дальневосточных морей.

Учет пройдет в центральной части моря и прилегающих к ней акваториях. Работы выполняются по методике в соответствии с рекомендациями Международной китобойной комиссии (МКК).

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