10 августа 2020 года

Сомнительную рыбу не пустили на Алтай

В Алтайском крае сотрудники Россельхознадзора, таможенники и пограничники выявили нарушения при ввозе трех партий замороженной рыбы – в общей сложности 29 тонн. Товар с недействительными ветсертификатами следовал из Казахстана.

«Мороженую рыбу (окунь, щука, судак) граждане Казахстана ввозили в сопровождении недействительных ветеринарных сертификатов при отсутствии сведений о результатах лабораторных исследований, адресе получателя, эпизоотическом благополучии места выхода продукции», - рассказали Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

По информации ведомства, на большей части упаковок с рыбой отсутствовала маркировка, предусмотренная техническими регламентами ЕАЭС.

Груз не допустили к ввозу на территорию Алтайского края и возвратили по месту отправки. В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях, отметили в управлении.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews