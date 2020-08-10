10 августа 2020 года

В Сахалинской области приготовились к кетовой путине

Комиссия по анадромным Сахалинской области определила сроки начала добычи кеты. Для того чтобы можно было вести промысел этого объекта, обеспечены возможности для прилова горбуши.

Решения по организации кетовой путины на Сахалине и Курилах отражены в протоколе заседания региональной комиссии по оперативному регулированию промысла от 7 августа.

На юго-западном побережье Сахалина (участок от мыса Погиби до мыса Крильон) добыча кеты разрешена с 22 августа до 15 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

На восточном побережье путина должна стартовать 1 сентября. При этом сроки окончания промысла для северо-восточного побережья (от мыса Елизаветы до мыса Терпения) – 30 сентября, для залива Терпения (от мыса Терпения до мыса Соймонова) и юго-востока (от мыса Соймонова до мыса Анива) – 15 октября. Лов кеты в заливе Анива разрешен с 11 сентября до 15 октября.

На Кунашире путина стартует 11 сентября, на Итурупе – с 21 сентября. Днем завершения промысла на Южных Курилах комиссия установила 30 ноября.

Чтобы обеспечить законность прилова горбуши, комиссия также определила сроки лова этого вида лососей.

На 10 августа вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области составил 15 297 тонн, в том числе более 12 тыс. тонн горбуши.

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