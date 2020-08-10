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Инвестиционный совет при губернаторе поддержал проект по созданию во Владивостоке рыбного рынка

Рыбный рынок во Владивостоке: работа продолжается

Инвестиционный совет при губернаторе поддержал проект по созданию во Владивостоке рыбного рынка. Основная идея – совместить концепцию, где торговля рыбой и морепродуктами сочетается с фуд-кортами и ресторанами.

На заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья, которое провел глава региона Олег Кожемяко, рассматривалось три проекта, отвечающих приоритетам развития региона. По итогам губернатор поручил органам власти поддерживать представленные инициативы, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

Один из проектов, который реализуется во Владивостоке, – создание рыбного рынка. Новый объект, призванный привлекать гостей и жителей дальневосточной столицы, планируется разместить в районе Золотого моста.

На рынке можно будет не только купить рыбу и морепродукты – здесь же будут принимать посетителей специализированные рестораны, кафе и фуд-корты. Для приемки уловов проект предусматривает причальную инфраструктуру, морозильные мощности, сообщает корреспондент Fishnews.

Концепция, объединяющая розничный рынок и сегмент HoReCa, пользуется успехом в Европе, Азии, развивается в России – теперь этот опыт решили применять во Владивостоке.

Проект реализует компания «Фар Лайн ДВ», основным партнером выступает ООО «Акватехнологии», активно занимающееся в Приморье прибрежным рыболовством.

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