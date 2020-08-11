11 августа 2020 года

Неравнодушный турист задержал браконьеров на Байкале

Житель Иркутска остановил и помог задержать незаконных добытчиков байкальского омуля. Промысел ценного эндемика пытались развернуть в бухте Орсо на глазах у отдыхающих.

Группа мужчин перебирала и сушила рыболовные сети. Компания вела себя дерзко: на предложения окружающих покинуть пляж она отвечала нецензурной бранью и даже угрожала сжечь палатки, сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.

Утром рыбаки вышли на моторной лодке собирать ранее расставленные сети. После возвращения их встретил один из отдыхающих – иркутянин Роман Утянский. «Он в решительной форме потребовал прекратить противоправные действия, указав, что в противном случае вызовет полицию. Имея явное численное преимущество, злоумышленники взяли в руки топор и булыжники и направились в сторону Романа», – рассказали в управлении.

Оценив ситуацию и почувствовав реальную угрозу жизни и здоровью, мужчина достал из багажника личного автомобиля зарегистрированное ружье и зарядил травматическими патронами. Он предупредил, что будет стрелять, а затем произвел выстрел в воздух.

«От шума проснулись другие отдыхающие, которые оказали помощь в вызове полиции, а сам Роман оставался охранять браконьерскую палатку с уловом. При попытке правонарушителей скрыться на моторной лодке другие туристы удерживали судно руками и не давали спустить на воду до приезда сотрудников полиции», – отметили в правоохранительном ведомстве.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли лодку, 5 сетей и свыше 180 особей омуля общим весом порядка 40 кг. Рыба отправлена на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов группой лиц по предварительному сговору). Предполагаемые преступники задержаны и до избрания меры пресечения помещены в изолятор временного содержания. Фигурантами оказались жители поселка Еланцы, ранее уже имевшие проблемы с законом, обратили внимание в управлении.

В ближайшее время полиция намерена поощрить Романа Утянского за смелость, решительность и активную гражданскую позицию.

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