11 августа 2020 года

Водохранилища Пензенской области хотят задействовать в рыбоводстве

В Пензенской области на аукцион выставили 11 участков на водохранилищах - под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 28 сентября включительно, торги планируют провести 6 октября в Самаре.

Аукцион организует Средневолжское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации торгов, участки расположены в Городищенском, Колышлейском, Сердобском, Бессоновском, Земетчинском, Каменском районах. Площадь РВУ – от 4 до 78 га, стартовые цены лотов – от 3 тыс. до 59,4 тыс. рублей.

Победителям предложат заключить договоры на 25 лет. Все акватории предоставляются на условиях совместного водопользования.

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