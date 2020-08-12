12 августа 2020 года

«Альфа Лаваль» приглашает на вебинары

Как получить в море качественную пресную воду или оптимизировать работу декантерных центрифуг? На эти и другие вопросы в рамках бесплатных семинаров в онлайн-формате ответят специалисты компании «Альфа Лаваль».

Календарь вебинаров «Альфа Лаваль» публикуется на сайте компании. Участие в них могут принять все желающие – от технических специалистов до собственников судоходных и перерабатывающих компаний, инженерных и конструкторских бюро, а также студенты профильных специальностей вузов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на август запланировано несколько мероприятий, в том числе актуальных для представителей рыболовных и рыбоперерабатывающих предприятий.

13 августа специалисты «Альфа Лаваль» расскажут об основных принципах эксплуатации, сервисном обслуживании и ремонте декантерных центрифуг, а также об оптимизации работы оборудования.

18 августа есть возможность принять участие в вебинаре, посвященном использованию на судах опреснительных установок Alfa Laval.

Все мероприятия проводятся бесплатно, начало – в 10:00 по московскому времени. Зарегистрироваться на вебинар и задать вопрос его ведущему можно через специальную форму на сайте «Альфа Лаваль».

Fishnews