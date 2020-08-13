13 августа 2020 года

КНР проведет дистанционные проверки экспортеров

Китай обновил список российских предприятий и судов, которым разрешена поставка рыбной продукции в КНР, и определил требования к техническому обеспечению и сопровождению видеоинспекций таких производств.

Главное таможенное управление КНР (GACC) опубликовало обновленный список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов – поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры на китайский рынок. В его свежую версию вошел 961 экспортер, однако для двух транспортных судов «Айс Стрим» и «Айс Кристалл» с 7 августа введен временный запрет на поставки.

«Ограничения введены китайской стороной в связи с выявлением у членов экипажей этих судов новой коронавирусной инфекции COVID-19», – сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП).

Ситуация с коронавирусом делает невозможными физические инспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов. В связи с этим GACC направило в Россельхознадзор основные требования по техническому обеспечению и проведению видеоаудитов российских экспортеров рыбопродукции в КНР.

Эти требования включают доступ в интернет на судне или на заводе с качеством сигнала, достаточным для видеосвязи, наличие видео- и аудиотехники, сопровождение видеоаудита специалистами с российской стороны. Кроме того, требуется заранее предоставить китайским инспекторам справочные материалы, включая руководства по противодействию COVID-19.

«Российским рыбоперерабатывающим предприятиям, экспортирующим свою продукцию в Китай, необходимо обеспечить выполнение требований КНР на своих производствах и быть готовыми к официальному видеоаудиту», – предупредили в НЦБРП.

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