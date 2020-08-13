Акватории Заполярья выставили на торги
Два рыбоводных участка в Мурманской области - морской и пресноводный - выставлены на аукцион. Заявки от претендентов принимают до 24 сентября.
Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, один из участков расположен в Кандалакшском заливе Белого моря в районе острова Большой Лупчостров. Площадь этого РВУ – 10,8 га, стартовая цена – 74,6 тыс. рублей. Его предлагают под индустриальную или пастбищную аквакультуру.
Второй участок площадью 14 га находится на Княжегубском водохранилище. Он предназначен для индустриальной аквакультуры. Начальная цена – 112 тыс. рублей.
Аукцион предполагается провести 8 октября в Мурманске. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.
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