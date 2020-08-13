13 августа 2020 года

Российский промысел сбавил темпы

К 10 августа отечественные рыбопромышленники добыли 3,2 млн тонн водных биоресурсов, что на 0,9% выше уровня прошлого года. На 5 августа отрыв был больше (+2,2%).

В Дальневосточном бассейне освоили 2,314 млн тонн ВБР, на 28,29 тыс. тонн превысив результат на отчетную дату 2019 г. Вылов минтая составил 1,44 млн тонн (+82,59 тыс. тонн), трески - 125,43 тыс. тонн (+14,66 тыс. тонн), сельди - 142,67 тыс. тонн (+8,42 тыс. тонн). Тихоокеанских лососей добыто 176,82 тыс. тонн. Это на 159,08 тыс. тонн ниже уровня 2018 г. и на 171,35 тыс. тонн ниже уровня прошлого года, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне наловили 333,35 тыс. тонн, что на 5,24 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2019 г. Промысел трески принес 221,39 тыс. тонн (-13,76 тыс. тонн), пикши - 52,64 тыс. тонн (+10,07 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбопромышленники добыли 58,93 тыс. тонн ВБР - на 1,42 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Уловы шпрота составили 37,42 тыс. тонн, это на 2,63 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2019 г. Балтийской сельди освоили 16,43 тыс. тонн, отставание от результата за аналогичный период прошлого года - 0,95 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне выловили 42,42 тыс. тонн, что на 1,82 тыс. тонн превышает показатель на 10 апреля прошлого года. Хамсы добыли 19,4 тыс. тонн (+1,72 тыс. тонн), тюльки - 2,11 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне поймали в общей сложности 39,58 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 2,17 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Объем вылова кильки достиг 5,11 тыс. тонн (+4,70 тыс. тонн). Уловы частиковых видов рыб - 14,62 тыс. тонн, на 2,22 тыс. тонн меньше, чем год назад. Пресноводных видов ВБР освоили 14,34 тыс. тонн, это на 0,39 тыс. тонн меньше результата на отчетную дату 2019 г.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбодобывающий флот нарастил вылов до 400,7 тыс. тонн (+3,5 тыс. тонн).

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