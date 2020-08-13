13 августа 2020 года

Рыбные ресурсы озер Западной Сибири оценивает наука

Сотрудники Новосибирского филиала ВНИРО провели экспедицию на озера Чаны и Сартлан. Объектами исследований были ихтиофауна, ее кормовая база, нерест, мальки, а также любительский лов.

Специалисты собрали материалы для определения размерно-возрастной структуры рыбных стад и паразитологического анализа. Также ученые взяли гидробиологические пробы для оценки состояния кормовой базы, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Выполнены мальковые съемки для оценки эффективности нереста и определения численности молоди промысловых рыб.

Кроме того, сотрудники филиала исследовали любительское рыболовство на озерах. Больше всего рыбаков было в заливах и впадающих в Чаны и Сартлан малых реках и каналах. На озере Чаны в основном клевали карась, окунь и сазан, на Сартлане – карась, сазан и окунь.

Сейчас образцы из экспедиции проходят лабораторную обработку. Всю полученную информацию используют при подготовке прогноза допустимого объема добычи водных биоресурсов на 2022 г.

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