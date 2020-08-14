14 августа 2020 года

Акватории Нижнего Поволжья распределят под промысел

В Волгоградской области объявлен конкурс на 18 участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 22 сентября - дня вскрытия конвертов.

Торги организует региональный комитет сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки площадью от 510 до 7450 га расположены на территории Старополтавского, Николаевского, Быковского, Среднеахтубинского, Камышинского, Дубовского, Городищенского, Калачевского и Светлоярского районов

Запасы водных биоресурсов на этих РЛУ составляют от 10 до 269 тонн. Стартовые цены лотов – от 2,8 тыс. до 1,135 млн рублей.

Критерии оценки заявок – средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние четыре года, а также размер предлагаемой платы.

Торги предполагается провести в Волгограде. Победителям предложат заключить договоры на 19 лет.

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