14 августа 2020 года

Ученые советуют держаться подальше от дельфинов и белух

В южном прибрежье Приморского края участились встречи человека с морскими млекопитающими, отмечает Тихоокеанский филиал ВНИРО. Специалисты призывают отдыхающих соблюдать меры предосторожности.

Реакция мормлеков на человека трудно спрогнозировать и контакты могут привести к негативным последствиям для обеих сторон, предостерегают ученые. «Животные могут даже непреднамеренно нанести серьезные травмы человеку, кроме того, есть обоюдный риск заражения опасными вирусами, бактериями, паразитами», - рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Поэтому отдыхающих просят ни в коем случае не приближаться к животным, не кормить их, не гладить и не пытаться привлечь внимание. Самым правильным будет запомнить время, место обнаружения, примерную численность морских млекопитающих и сообщить эту информацию во ВНИРО, подчеркнули в филиале.

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