17 августа 2020 года

Всемирную паутину чистят от браконьерских сайтов

Органы прокуратуры Липецкой области добились блокировки 57 интернет-ресурсов. На них публиковалась информация о незаконных способах лова.

При мониторинге интернета выявлены 57 сайтов с информацией о способах изготовления запрещенных орудий лова и массового истребления гидробионтов, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что действующее законодательство запрещает свободное распространение такой информации, как способствующей совершению уголовно наказуемых деяний. Суды удовлетворили требования органов прокуратуры, сайты заблокированы.

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