17 августа 2020 года

Марифермеры Кубани смогут побороться за «огороды»

В Краснодарском крае на аукцион выставили 8 участков под индустриальную аквакультуру у побережья Черного моря. Заявки принимаются до 7 сентября.

Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации аукциона, площадь предлагаемых акваторий – от 3 до 147 га, стартовые цены – от 37 тыс. до 1,83 млн рублей.

Торги предполагается провести 11 сентября в Ростове-на-Дону. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет.

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