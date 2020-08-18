18 августа 2020 года

Лосось показал непривычные результаты

На 17 августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг примерно 218 тыс. тонн, около 171,4 тыс. тонн из них приходится на Камчатку. По всем видам красной рыбы наблюдается отставание от уровня цикличных лет.

Вылов горбуши составляет 154 тыс. тонн – на 54% меньше, чем на отчетную дату 2018 г. На прошедшей неделе основным районом промысла этого лосося оставалась Западная Камчатка, всего в регионе вылов достиг 124 тыс. тонн. Нерестовый ход горбуши на западном побережье усилился, разница в объемах добычи между 2020 и 2018 гг. сократилась с 80 до 48%.

Сохраняется высокая динамика промысла горбуши на охотоморском побережье Хабаровского края, где добыто 8,2 тыс. тонн. Уловы горбуши превышают показатели цикличного года более чем вдвое.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, кеты на Дальнем Востоке освоено 34 тыс. тонн. Отставание от уровня 2019 г. составляет 21%. На прошедшей неделе начался массовый ход этого лосося в реки Западной Камчатки.

Сохраняются исключительно хорошие подходы кеты в реки охотоморского побережья Хабаровского края – там поймано 8,9 тыс. тонн. Это на 43% больше среднемноголетнего результата на отчетную дату предыдущих 5 лет.

Объем вылова нерки составил 28 тыс. тонн. Ее промысел сконцентрирован в Камчатско-Курильской подзоне: здесь добыто 17 тыс. тонн озерновской нерки. Уловы отстают как от среднемноголетнего уровня для последних 5 лет (–25%), так и от результата на отчетную дату предыдущего года (–36%).

Начались дружные подходы кижуча. Вылов на 17 августа составил 1,3 тыс. тонн – на 14% ниже уровня 2019 г.

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