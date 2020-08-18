18 августа 2020 года

Рыбалка под ЛЭП привела к трагедии

В Иркутской области мужчина погиб от удара током во время рыбной ловли. Он зацепил удочкой высоковольтную линию электропередач.

Несчастный случай произошел в Ангарске. 47-летний местный житель вместе с другом приехал порыбачить на искусственный водоем.

«Стоя на берегу под высоковольтной линией электропередач, он попытался забросить удочку и зацепил ею ЛЭП. От полученного удара током мужчина скончался до приезда бригады медиков», – сообщили Fishnews в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции призывают рыбаков-любителей соблюдать меры безопасности вблизи линий электропередач.

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