18 августа 2020 года

Водохранилища Саратовской области разыграют на торгах

В Саратовской области 6 аквакультурных участков разыграют на конкурсе и еще 15 – на аукционе. Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства планирует провести торги в сентябре в Саратове.

Заявки на конкурс можно подавать до 17 сентября – дня вскрытия конвертов. Пользователям предлагаются участки на водохранилищах для пастбищной аквакультуры в Базарно-Карабулакском, Марксовском, Ртищевском и Балашовском районах, сообщает корреспондент Fishnews.

Площадь этих РВУ составляет от 10,5 до 39 га, вид водопользования – совместное. Критериями оценки заявок, помимо предлагаемой платы, являются выращенный объем гидробионтов за последние 4 года и планируемый объем выращивания на конкурсном участке. С победителями заключат договоры на 25 лет.

На аукционе разыграют участки на водохранилищах и озере – в Калининском, Натальинском, Пугачевском, Марксовском, Балашовском, Краснокутском, Энгельсском, Лысогорском, Ртищевском, Саратовском, Советском районах. Площади РВУ – от 0,1 до 235,25 га, начальные цены – от 80 рублей до 180 тыс. рублей.

Все акватории предоставляются на условиях совместного водопользования на 25 лет. Заявки принимаются по 16 сентября, торги намечены на 22 сентября

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