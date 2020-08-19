19 августа 2020 года

Озера НАО распределят под промысел

В Ненецком автономном округе объявлен конкурс на 14 участков для промышленного рыболовства на озерах. Заявки принимаются до 30 сентября - дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, все предлагаемые акватории расположены в Заполярном районе. Площадь участков – от 20 до 2316 га, стартовые цены – от 64 рублей до 7,4 тыс. рублей.

Критерии оценки заявок - средневзвешенные показатели освоения лимитов, среднесуточное производство рыбопродукции и средняя численность работников за последние 4 года, а также размер предлагаемой платы.

Рассмотрение заявок состоится в Нарьян-Маре. Рыболовные участки предоставляются на 10 лет.

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