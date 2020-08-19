19 августа 2020 года

Экземпляр редкого кита попал в руки ученых

На восточном побережье Сахалина найдена туша малого плавуна – редчайшего вида клюворылых китов, открытого недавно. Экземпляр имеет большую ценность для науки, обратили внимание в СахНИРО.

Сигнал поступил от отдыхавших к югу от села Стародубское. На место выброса животного оперативно выехали сотрудники лаборатории гидробиологии и лаборатории морских и пресноводных рыб Сахалинского филиала ВНИРО.

Осмотр на месте показал, что кит – взрослый самец длиной 6,25 м. Небольшие размеры (6–7 м), темная окраска, более плотно сбитое туловище и короткое рыло отличают малого плавуна от его сородича – северного плавуна (Berardius bairdii), достигающего 11–13 м, отметили в СахНИРО.

«Малый плавун, как и все представители семейства клюворылых (Ziphiidae), является специализированным глубоководным ныряльщиком, ориентированным на питание головоногими моллюсками и придонными видами рыб. Держатся эти киты вдоль свалов глубин и подводных желобов. Об их перемещениях и районах обитания до сих пор почти ничего не известно», - рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

На Сахалине выбросы плавунов случаются как на западном, так и на восточном побережье. Пока генетический анализ подтвердил принадлежность к малому плавуну трех особей длиной 7,1–7,5 м, выброшенных на охотоморской стороне острова Кунашир (2015 г.) и на восточном побережье Сахалина в районе залива Чайво и села Стародубское (2018 г.).

Подтвердить принадлежность найденного в августе плавуна к новому виду может только генетический анализ. Для его выполнения удалось взять эпидермис с наименее поврежденного левого грудного плавника животного.

Информация о выбросах морских млекопитающих имеет большую ценность для науки. Специалисты просят сообщать о таких находках в Сахалинский филиал ВНИРО по контактным телефонам 8 (4242) 45-67-64, 45-67-18, 8-914-750-89-41.

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