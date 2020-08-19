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Акваферма в Иране. Фото Financial Tribune

Аквафермеры Ирана готовятся «обогнать» рыбаков

Иранскому производству рыбы и морепродуктов в нынешнем календарном году (он завершится в республике 19 марта 2021 г.) прогнозируют рост на 15% - до 1,5 млн тонн. Предполагается, что объем выращенных гидробионтов впервые превысит уловы.

Прогноз озвучили в Иранской рыбохозяйственной организации (Iran Fisheries Organization, IFO), сообщает корреспондент Fishnews.

Глава IFO Набиолла Хоун-Мирзай рассказал, что вклад аквакультуры должен составить приблизительно 800 тыс. тонн, а промысла в водах страны – около 700 тыс. тонн. Причиной роста показателей рыбоводства он назвал значительные инвестиции в последние годы, отмечает Financial Tribune.

По словам замглавы организации Хоссейна Али Абдолхая, сейчас в республике выращивают 12 видов гидробионтов, а к марту 2021 г. их число собираются довести до 17, пишет Tehran Times.

Издание обращает внимание, что в прошлом календарном году производство рыбы и морепродуктов в Иране превысило прогноз (1,25 млн тонн) и достигло 1,28 млн тонн, несмотря на санкции США.

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