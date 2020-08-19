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Киты в водах «Берингии». Фото пресс-службы нацпарка

Вред китам от судовых звуков оценят специалисты

В национальном парке «Берингия» на Чукотке впервые изучат реакцию китов на судовой шум. Планируется, что эти исследования помогут предотвратить негативное влияние на животных при развитии Северного морского пути.

Сотрудники биологического факультета МГУ уже четвертый сезон подряд проводят исследования в рамках совместной с нацпарком научной программы по изучению китообразных Чукотки.

В этом году, помимо традиционного мониторинга горбачей, косаток и серых китов в проливе Сенявина, перед учеными стоит новая задача – оценить реакцию китов на судовой шум. Такие исследования становятся особенно актуальными в связи с развитием Севморпути и активизацией судоходства в Арктике, поэтому проект получил поддержку Всемирного фонда дикой природы (WWF).

«Известно, что судовой шум на китов достаточно плохо влияет. Во-первых, это собственно прямое влияние – фоновый стресс, который снижает иммунитет. Кстати, такая же реакция отмечается и у людей, которые живут рядом с постоянным источником шума, например, рядом с шоссе. Для китов шум опасен еще и тем, что из-за него снижается дистанция обнаружения их собственных звуков: им сложнее друг друга услышать и найти добычу. Серых китов это в меньшей степени касается – они едят то, что на дне, а вот горбачи ориентируются по слуху – они слышат звуки, которые издает рыба или кричащие чайки.

Во-вторых, шум напрямую воздействует на поведение. Например, может заставлять животное переходить от кормежки к перемещению. Мы как раз попробуем проследить поведенческую реакцию на шум, понять, на каком расстоянии кит начинает реагировать на посторонние звуки», – рассказала руководитель экспедиции, доктор биологических наук Ольга Филатова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Берингии», исследования со звуками будут проводиться на Чукотке впервые. Сначала ученые определят места концентрации китов и проведут наблюдения за группами кормящихся горбачей в обычном режиме. А затем через специальный подводный динамик будут проигрывать записи со звуками судна и отмечать реакцию китов.

«Когда кит испытывает стресс, у него меняется частота дыхания, он чаще выныривает, пускает фонтаны, пытается уйти от источника звука – по подобным поведенческим реакциям мы сможем понять, как шум влияет на китов, – отметил сотрудник биофака Иван Федутин. – В будущем это может помочь предотвратить негативное воздействие на китов при развитии судоходства на Северном морском пути – в случае, когда маршруты движения судов будут проходить через летние нагульные скопления китообразных».

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