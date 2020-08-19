19 августа 2020 года

«Агропродмаш» собирается распахнуть двери в октябре

С 5 по 9 октября в Москве пройдет 25-я международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2020». Участие подтвердили ведущие производители из 20 стран.

Мероприятие состоится в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Выставка входит в десятку крупнейших в Европе отраслевых событий, отмечают организаторы. Планируется, что в экспозиции и деловой программе «Агропродмаша» найдут отражение основные тренды этого года – безопасность и экологичность, автоматизация и роботизация, глобальная цифровизация, оптимизация расходов.

За пять дней выставка даст возможность понять потребности рынка в новых условиях, найти оптимальные решения для бизнеса, укрепить деловые связи, заключить выгодные контракты, максимально интенсивно взаимодействовать с партнерами и клиентами.

«Уникальность выставки заключается в широком тематическом охвате – от производства сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистики. На одной площадке демонстрируются оборудование, ингредиенты и комплексные технологические решения для всех отраслей пищевой промышленности», - рассказали Fishnews в пресс-службе АО «Экспоцентр».

По данным организаторов, будут представлены производители фактически из всех регионов России. В этом году в выставке участвуют компании из Воронежской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Омской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Челябинской областей. Региональные коллективные экспозиции представят Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Владимирская, Кировская, Московская, Самарская, Тверская, Тульская области.

Деловая программа поможет получить последнюю информацию о повышении эффективности производств, безопасной производственной среде, новых технологических решениях и изменившихся потребительских привычках.

Организаторы готовы обеспечить необходимую эпидемиологическую безопасность для участников и посетителей. Технические возможности «Экспоцентра» позволяют соблюдать безопасную дистанцию между людьми, регулировать потоки посетителей, обеспечивать дополнительную дезинфекцию.

В соответствии с новыми требованиями посещение выставки возможно только по предварительной регистрации на сайте.

Информационный партнер выставки «Агропродмаш» - медиахолдинг Fishnews.

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