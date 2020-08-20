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Рыбный рынок в Южной Корее

Южная Корея закрутила гайки своим рыбакам

В Республике Корея вводятся новые наказания за нарушения на промысле – теперь у пренебрегающих правилами рыбаков больше шансов лишиться лицензии. Меры объясняют прежде всего сбережением запасов и помощью «прибрежке».

Раньше за троекратное ведение так называемого совместного промысла – группой судов – грозила приостановка действия лицензии на 90 дней. По информации южнокорейских СМИ, теперь всего за двукратное такое нарушение будут полностью отбирать лицензию. Кроме того, ее могут лишиться крупные траулеры, трижды пойманные на рыболовстве к востоку от 128 градуса восточной долготы, а также краболовы, добывающие самок.

Усилили ответственность и за чрезмерное использование рыбных ловушек: оно повлечет запрет промысла на 90 дней (раньше этот срок составлял 60 дней). А если число ловушек превысит максимально допустимое в два или три раза к наказанию прибавятся еще 30 и 60 дней соответственно.

Появились и новые санкции, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, теперь весь прилов необходимо реализовывать в местах, специально отведенных для продажи рыбы. За несоблюдение этой меры будут наказывать 90-дневным запретом на промысел. Аналогичное наказание ввели для нарушителей законодательства об общем допустимом улове.

Ужесточили ответственность капитанов. Теперь за нарушения в части объема и видового состава улова будут приостанавливать действие права на управление судном или вовсе его аннулировать.

Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи объясняет такие меры стремлением сделать ННН-промысел экономически невыгодным. Кроме того, в ведомстве обратили внимание, что браконьерство наносит значительный ущерб биоразнообразию прибрежных вод, а следовательно – и работающим там рыбакам.

В министерстве также рассказали, как будут считаться нарушения – в рамках двухлетнего периода. Например, если нарушение совершено 17 августа текущего года, общее количество таких фактов контролеры отсчитают от 17 августа 2018 г.

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