20 августа 2020 года

ТОР Нижнего Поволжья началась с рыбозавода

В Волгоградской области получит поддержку рыбоперерабатывающее предприятие на территории опережающего социально-экономического развития. Завод стал первым резидентом ТОСЭР «Михайловка».

Предприятие включено в реестр Минэкономразвития. Новый статус позволит заводу воспользоваться налоговыми льготами, продолжить расширение производства.

«Сейчас здесь налажено производство соленой и вяленой рыбы, товаров горячего и холодного копчения — мощности предприятия рассчитаны на выпуск более 54 тонн рыбной продукции в год. Общий объем инвестиций в проект превышает 110 млн рублей. В ближайших планах — увеличение числа рабочих мест, создание фирменного магазина», — рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

По информации властей региона, статус резидента ТОСЭР дает возможность применять пониженные ставки по налогу на прибыль в 5% в течение первых пяти лет, 12% – во вторые пять лет, пониженный размер страховых взносов – с 30,2% до 7,6% в течение десяти лет, а также освобождает от имущественного и земельного налогов.

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