21 августа 2020 года

Камбал готовят к распределению

Росрыболовство опубликовало замечания, которые возникли при рассмотрении заявок на распределение квоты добычи камбал в Северо-Охотоморской подзоне. Законодательство позволяет устранить несоответствия.

Напомним, что теперь камбалы Северо-Охотоморской подзоны входят в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. С 16 июля по 5 августа Росрыболовство принимало заявки на закрепление долей квоты этого вида водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 19 августа Росрыболовство опубликовало информацию о замечаниях к заявкам и другим документам - у заявителей есть возможность устранить эти недочеты и получить доли.

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