Камбал готовят к распределению
Росрыболовство опубликовало замечания, которые возникли при рассмотрении заявок на распределение квоты добычи камбал в Северо-Охотоморской подзоне. Законодательство позволяет устранить несоответствия.
Напомним, что теперь камбалы Северо-Охотоморской подзоны входят в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. С 16 июля по 5 августа Росрыболовство принимало заявки на закрепление долей квоты этого вида водных биоресурсов.
Как сообщает корреспондент Fishnews, 19 августа Росрыболовство опубликовало информацию о замечаниях к заявкам и другим документам - у заявителей есть возможность устранить эти недочеты и получить доли.
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