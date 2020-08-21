21 августа 2020 года

Рыбопромышленникам приготовили участки на Ильмене

Объявлен конкурс на 13 участков под промышленное рыболовство на Ильмене и других озерах Новгородской области. Заявки принимаются до 21 сентября.

Торги организует региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, на озере Ильмень расположены 11 участков, еще по одному – на озерах Залужском и Коробжа. Площадь распределяемых акваторий – от 12,5 до 655 га, стартовые цены – от 40 рублей до 16,7 тыс. рублей.

Критериями оценки предложений станут средневзвешенные показатели освоения лимитов водных биоресурсов, среднесуточный объем производства на рыбоперерабатывающем заводе, средняя численность работников, предложение о размере платы за участок.

Конверты предполагается вскрыть в Великом Новгороде в день окончания приема заявок – 21 сентября. Участки предоставляются на 5 лет.

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