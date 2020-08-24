24 августа 2020 года

Лобстеру из США обнулили пошлину в Евросоюзе

ЕС отменил тариф на импорт живого и замороженного лобстера из США. В июне президент Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на европейские автомобили, если Евросоюз не пойдет на уступки по морским ракам.

Решение об обнулении пошлин уравнивает в возможностях лобстеров из США и Канады на рынке Евросоюза, отмечает портал Undercurrent News. В совместном заявлении американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера и комиссара по вопросам торговли ЕС Фила Хогана оно описано как взаимовыгодное и как часть процесса по улучшению отношений США и ЕС. Решение имеет обратную силу (считается вступившим в действие с 1 августа 2020 г.) и будет работать как минимум пять лет, однако может стать постоянным.

Взамен Соединенные Штабы сокращают на 50% пошлины на ввоз ряда европейских товаров стоимостью 160 млн долларов в год. Это первое такое соглашение между США и ЕС за последние два десятилетия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, США и Канада – крупнейшие производителями североамериканского лобстера (Homarus americanus). В 2018 г. они добыли его в общей сложности около 164 тыс. тонн (на долю Соединенных Штатов приходится около 40%, Канады – 60%).

Fishnews