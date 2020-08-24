24 августа 2020 года

Астраханскую молодь спасли из западни

После продолжительного паводка в Астраханской области появились сотни отшнурованных водоемов. Специалисты Главрыбвода пришли на помощь молоди, которой грозила гибель, – для этого потребовалось прокапывать каналы и организовать водоспуски.

Молодь из отшнурованных (то есть потерявших связь с основной системой) водоемов спасают ежегодно, рассказали Fishnews в пресс-службе Каспийского филиала Главрыбвода. Нынешним летом специалисты вновь пришли «пленникам» на выручку.

Для спасения рыбного пополнения потребовалось прокопать более 1,6 км канав и водоспусков, государственное задание выполнено на 100%, отметили в филиале.

Также специалисты Каспийского филиала взяли отшнурованные водоемы на карандаш. Инвентаризация показала, что таких резервуаров более 600, их общая площадь – 9 тыс. га.

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