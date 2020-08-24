24 августа 2020 года

В Арктике готовятся создать заказник для сохранения моржа

Государственный заказник федерального значения «Лаптевоморский» планируется образовать в Анабарском районе Якутии. Особый статус территории должен помочь в сохранении лаптевского подвида моржа и различных видов рыб.

Проект постановления правительства РФ о создании заказника «Лаптевоморский» опубликован на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, территория заказника общей площадью 5,62 млн га включает 5 кластеров. Это акватория моря Лаптевых площадью 5,44 млн га (в том числе мелководная шельфовая зона в районе авандельты реки Лены и прилегающие с запада районы). Также это остров Большой Бегичев площадью 180 тыс. га; остров Малый Бегичев площадью 0,5 тыс. га; остров Преображения площадью 1,2 тыс. га; остров Песчаный площадью 0,6 тыс. га.

Ключевым видом ООПТ станет лаптевский подвид моржа (Odobenus rosmarus laptevi), занесенный в федеральную и региональную Красные книги. В границах проектируемого заказника обитает порядка 27-30 видов рыб. Для большинства промысловых видов сохранить эти акватории важно, чтобы обеспечивалось устойчивое состояние популяции, поскольку здесь расположены важнейшие нагульные пастбища.

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