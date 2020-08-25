25 августа 2020 года

Непогода помешала добыче лосося

По данным на 24 августа, рыбаки Дальнего Востока добыли около 236 тыс. тонн тихоокеанских лососей, за неделю к общему вылову прибавилось 8%. Дополнительные сложности для промысла создавали циклоны.

Горбуши выловлено 163 тыс. тонн. Отставание от результата цикличного 2018 г. за неделю увеличилось на 10% - до 64%. Это обусловлено как завершением рунного хода горбуши на Западной Камчатке, так и циклонической активностью, которая сопровождалась обильными дождями и усилением ветра на морском побережье, рассказали Fishnews в департаменте анадромных рыб России ВНИРО. На прошлой неделе основным районом промысла горбуши была Сахалинская область. Здесь вылов этого вида лососей за неделю вырос на 23% и достиг 23 тыс. тонн.

Вылов кеты за прошлую неделю увеличился на 15% - до 39 тыс. тонн. Однако из-за неблагоприятной гидрометеорологической обстановки интенсивность промысла снизилась, что привело к увеличению отставания в уловах от показателя на 24 августа 2019 г. до 25%. При этом в институте отмечают сохраняющиеся «исключительно хорошие подходы кеты в реки охотоморского побережья Хабаровского края». Вылов на 38% превышает среднемноголетнее значение для предыдущих пяти лет — 11,7 тыс. тонн против 8,5 тыс. тонн.

Нерки добыто 29,7 тыс. тонн (прирост за неделю — 5%). Промысел этого объекта сконцентрирован в Камчатско-Курильской подзоне. На отчетную дату здесь выловлено 18 тыс. тонн. Уловы нерки отстают как от среднемноголетней величины для последних пять лет (–25%), так и от объема добычи в предыдущем году (–35%).

Объем добычи кижуча за неделю достиг 3,6 тыс. тонн (прирост за неделю около 171%). Текущая величина вылова кижуча на 21% ниже объема его добычи на эту же дату в 2019 г. Основной район добычи - Камчатка, здесь выловлено 2,8 тыс. тонн.

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