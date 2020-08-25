25 августа 2020 года

Ученые собрали данные по сельди и мойве на Северном бассейне

Специалисты ПИНРО завершили мониторинг пелагических видов рыб в Баренцевом море. Исследования на НИС «Профессор Леванидов» прошли в рамках международной экосистемной съемки в северных морях.

Задача экспедиции заключалась в поиске скоплений молоди сельди и мойвы и определении их биологического состояния. Для оценки численности и биомассы этих видов на акватории Баренцева и восточной части Норвежского морей ученые Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО) использовали гидроакустический метод. Также проведен мониторинг зараженности промысловых объектов потенциально опасными для человека паразитами, отслеживалось наличие патологий и болезней, сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Для исследования условий среды обитания было выполнено 128 океанографических станций. На всех станциях проводились гидрохимические наблюдения. В период тралово-акустической съемки (ТАС) акустическими галсами протяженностью в 2817 миль исследована акватория общей площадью около 70,6 тыс. квадратных миль.

Изучалось состояние кормовой базы рыб, развитие фито- и зоопланктона, велись наблюдения за морскими млекопитающими и птицами.

По итогам рейса сформирована база биологических данных. Все собранные в ходе экспедиции материалы переданы в соответствующие подразделения Полярного филиала для дальнейшей камеральной обработки, обобщения и анализа.

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