25 августа 2020 года

Экологи следят за моржами из космоса

Всемирный фонд дикой природы (WWF) возобновил космический мониторинг моржей, теперь уже с использованием бесплатных ресурсов. Эксперимент начат с Оранских островов.

Впервые спутниковый мониторинг применили в 2012 г. Тогда были отсняты основные лежбища моржей по всей российской Арктике. Сегодня ученые могут работать со снимками из открытых источников и, пользуясь бесплатными ресурсами, оперативно обнаруживать крупные скопления моржей, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России. Особо важно получать сведения о северных группировках моржей в районах, куда сложно посылать экспедиционные группы.

«Такой мониторинг позволяет понять, когда моржи вышли на берега и как изменялась плотность залежи с течением времени, а осенью мы увидим, когда моржи окончательно покинут берег и уйдут в море, на льды. Сопоставляя эти данные с другой информацией, – о ледовой обстановке вокруг островов, о проходящих судах и других факторах беспокойства, – мы сможем лучше понимать, что влияет на жизнь ластоногих и как в дальнейшем улучшить охрану лежбища», – подчеркнула координатор проектов Баренц-отделения WWF России Маргарита Лескова.

Проект спутникового наблюдения моржей на Больших Оранских островах (самые северные из группы островов Новой Земли в Баренцевом море) стартовал 1 июля и продлится до октября. Полученные данные помогут сформировать более точную информацию о численности вида в российской Арктике.

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