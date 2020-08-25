25 августа 2020 года

Право на Ордынский лиман разыграют на торгах

Рыбоводный участок площадью 546 га в Краснодарском крае выставлен на аукцион. Заявки принимаются до 20 сентября.

Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок расположен в акватории лимана Ордынский в Темрюкском районе. РВУ предоставляется под пастбищную аквакультуру.

Стартовая цена лота – 612 тыс. рублей. Торги предполагается провести 25 сентября в Ростове-на-Дону. Победителю предложат заключить договор на 25 лет.

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